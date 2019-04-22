عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بعرض مسلسلها الجديد "السر" في سباق دراما رمضان المقبل.

وقالت "وفاء"، لـ"الوطن"، إن مسلسلها يسعي للمساهمة في الإصلاح المجتمعي، وذلك عبر إبراز جماليات الحارة المصرية، وشهامة وجدعنة قاطنيها من مختلف الأعمار، مضيفة أنها تجسد دور بائعة كبدة تُدعي "غالية"، وهي إنسانة تتسم بالجدعنة والشهامة، وهو ما سيتضح للمشاهد منذ أولى الحلقات.

ويشارك في بطولة "السر" حسين فهمي، ريم البارودي، نضال الشافعي، ألفت عمر، مايا نصري، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.