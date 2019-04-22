أيدت محكمة الاستئناف الإداري، بالكويت حكم أول درجة والقاضي بإلغاء قرار وزارة الإعلام بمنع روايته "فئران أمي حصة" للكاتب الكويتي سعود السنعوسي بعد 4 سنوات من المنع، وبالتالي السماح بنشرها وتداولها.

وكانت وزارة الإعلام؛ أصدرت قرارًا في عام 2015 لمنع نشر وتداول الرواية المذكورة في الكويت؛ بتهمة "خدش للحياء والآداب العامة وتجاوزها لأعراف المجتمع".

وتقدم "السنعوسي" بالشكر لمكتب المحامي الذي تولى الدفاع عن القضية خلال الأعوام السابقة، قائلًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الاستئناف تلغي قرار منع رواية (فئران أمي حصة)، وبالتالي السماح بنشرها وتداولها، خالص الامتنان لمكتب بسام العسعوسي وفهد البسام".