نشر قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف، عبر موقعه الإلكتروني النسخة الثانية من الاختبارات التجريبية بنظام الامتحانات الجديد للصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، والذي يعتمد على الفهم والتحليل بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

وتساعد هذه الاختبارات التجريبية الطلاب في التعرف على نوعية الأسئلة في الامتحانات بهذا النظام، والتدريب عليها، حيث تشمل الاختبارات مواد الأحياء، الأدب والنصوص، التاريخ، التربية الفنية، التفسير، التوحيد، الجبر وحساب المثلثات، الجغرافيا، الصرف، النحو، الفيزياء، الهندسة، اللغة الإنجليزية، البلاغة، الحديث، اللغة الفرنسية، الفقه والقرآن الكريم.

ويمكن الاطلاع على الاختبارات التجريبية من هنـــــــــــــا.