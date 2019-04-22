أدلى مدحت شلبي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة فاطمة عنان في القاهرة الجديدة، بعد ذهابه إلى مدرسة سيزا نبراوي بالخطأ، ليكتشف أن لجنته تقع في المدرسة الأولى.

وقال "شلبي"، في تصريح لـ" الوطن" بعد الإدلاء بصوته، إن ما تشهده عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو عرس قومي مصري، متابعا: "دي رسالة للدنيا كلها إن ده شعب مصر وشبابها وهي دي مصر غصب عن عين التخين".

وأضاف "شلبي" أن مصر ستظل جميلة، وتابع: "هتفضل جميلة برجالها وأبنائها وقاداتها ودايما إن شاء الله إلى الأمام".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات