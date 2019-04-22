أشاد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الإثنين، بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإنهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني، واصفا القرار بأنه "ذو أهمية كبرى" لتكثيف الضغط على طهران.

وقال "نتنياهو"، في بيان: "قرار الرئيس ترامب وإدارة الولايات المتحدة له أهمية كبيرة لتكثيف الضغط على النظام الإرهابي الإيراني"، متابعا: "نحن ندعم تصميم الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوقفه".

وتعتبر دولة الاحتلال إيران عدوها الرئيسي، ويدعم نتنياهو بشكل كامل موقف إدارة ترامب المتشدد حيال طهران.

والعام الماضي، قرر ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأعاد فرض العقوبات عليها، واستهدف بشكل خاص قطاع النفط، إلا أنه استثنى ثماني دول لمدة ستة أشهر.