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حوار| عمر ياسين: أفضل اللعب لمصر عن فرنسا

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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم واشنطن للعراق

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم واشنطن للعراق

محافظ الدقهلية يكرم مسن توفيت زوجته وتوجه في اليوم التالي للتصويت

محافظ الدقهلية يكرم مسن توفيت زوجته وتوجه في اليوم التالي للتصويت

راعي كنيسة حوش عيسى في البحيرة يُدلي بصوته في الاستفتاء

راعي كنيسة حوش عيسى في البحيرة يُدلي بصوته في الاستفتاء

مطران طنطا يُدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور

مطران طنطا يُدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور

"وليد" يذبح "عجل" على باب لجنته بأسيوط: "رسالة لأعداء الوطن"

"وليد" يذبح "عجل" على باب لجنته بأسيوط: "رسالة لأعداء الوطن"

"البنتاجون" يؤكد أنه لا تغيير في استراتيجية واشنطن إزاء اليمن

"البنتاجون" يؤكد أنه لا تغيير في استراتيجية واشنطن إزاء اليمن

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قطة في الحبر الفسفوري و"عريس وعروسة".. طرائف المصريين في الاستفتاء

قطة في الحبر الفسفوري و"عريس وعروسة".. طرائف المصريين في الاستفتاء

محمود وصديقه يوسف يساعدان الناخبين في مدرستهم: مالناش صوت بس لينا دور

محمود وصديقه يوسف يساعدان الناخبين في مدرستهم: مالناش صوت بس لينا دور

لذوي الإعاقة.. خطوات التقديم لوحدات الإعلان الـ11 للإسكان إلكترونيا

لذوي الإعاقة.. خطوات التقديم لوحدات الإعلان الـ11 للإسكان إلكترونيا

يوم الأرض من تغير المناخ إلى سريلانكا.. التلوث والإرهاب يهددان العالم

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"مليكة" تصطحب والديها للاستفتاء.. ووالدتها: "جينا عشان الاستقرار"

"مليكة" تصطحب والديها للاستفتاء.. ووالدتها: "جينا عشان الاستقرار"

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