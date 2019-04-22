تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، لجنة الشهيد محمود حسين عبدالرسول الابتدائية، بقرية جبلة التابعة لمركز سنورس، ضمن جولته التفقدية للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

شملت جولة المحافظ، تفقد سير العمل داخل لجنة الاستفتاء، واطمأن على توفير كل الإمكانيات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بحضور المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وأحمد مصطفى عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، وحشد كبير من أهالي القرية.

ووجه المحافظ، رسالة شكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة في تأمين لجان التصويت والخروج بهذا الشكل الحضاري الذي يعبر عن حضارة مصر ومستقبلها.

وناشد جموع المواطنين، بالنزول والمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل إغلاق باب التصويت، مؤكدا أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.