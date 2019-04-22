أصدر حزب "مستقبل وطن"، بيانا رسميا، يرد فيه على ما قال إنه شائعات إخوانية استهدفت تشويه الحزب وعلاقته بالجمهور في الشارع.

وقال البيان، إنه "تلاحظ خلال الأيام الأخيرة قيام جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لها بمحاولات لتشويه صورة الحزب بعد ما أثبت فاعليته وتواجده بالأوساط الجماهيرية حيث اتجهت الجماعات الإرهابية لبث الشائعات من خلال ترويج صور قديمة عن بعض الفاعليات الخدمية، التي قام بها الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، أنه "على ضوء ذلك قام الحزب اليوم الاثنين الموافق 22 إبريل 2019 بتقديم عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد عدد من الأشخاص والمواقع والصفحات الممولة من جامعة الإخوان الإرهابية وأعوانها، ويهيب الحزب بالإعلام والصحف التفرقة بين جهود السادة النواب والجمعيات الخيرية المتزامنة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والتي تعد عادات مصرية حميدة تقوم على أساس التكافل والمسؤلية المجتمعية وبين جهود الحزب التنظيمية لدعوة المصريين للإستفتاء ووضع كل صورة في إطارها الصحيح حتى لاتختلط الأمور ببعضها البعض".

وواصل: "لايفوتنا أن نوجه التحية للشعب المصري العظيم الذي يملك الوعي والذكاء السياسي والمقدرة على عبور كل التحديات، فتلك المشاركة الكثيفة التي أبهرت العالم بالداخل والخارج كان أبلغ رد على المشككين في إستجابة الشعب المصري لنداء وطنه والحفاظ عليه وهذا ما أفقد جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها توازنهم وأفسد تخطيطهم منذ اللحظة الأولى لفتح صناديق الاقتراع وأرغمهم على اتخاذ طرق أخرى لتشويه المنظر الحضاري والاستحقاق الناجح بكل المعايير الدولية ودفعهم لاتخاذ سبيل الشائعات وترويجها والتشكيك في وعي المصريين".

واختتم البيان: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".