استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة سوياتا مايجا.

ودعا الرئيس، مفوضي اللجنة، للتعرف عن كثب على واقع الأوضاع في مصر، مشددا على أن الارتقاء بحقوق الإنسان يمثل إحدى أهم الأولويات الوطنية، استناداً إلى "رؤية مصر 2030".

واستعرض رئيس الجمهورية في هذا الإطار، التطورات والجهود الضخمة التي قامت بها الدولة على مدار الأعوام الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية، خاصة في مجال "القضاء على العشوائيات، وتوفير السكن اللائق لنحو مليون مواطن من قاطني الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق.

كذلك استعرض جهودها في مجال "الإسكان الاجتماعي للشباب، وحملات القضاء على فيروس "سي" وإنهاء قوائم انتظار المرضي، وفي قطاع التعليم الذي يشهد تغييرا وتحديثا شاملا غير مسبوق، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم وتمكين المرأة والشباب، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الرئيس السيسي أيضا، ما حققته الدولة في مجال نشر ثقافة المواطنة والتسامح الديني وترسيخ مفهوم قبول الآخر، والخدمات التي تقدمها الدولة لملايين المغتربين من عدة جنسيات، الذين نزحوا إلى مصر بسبب ظروف أوطانهم السياسية والأمنية، ليعيشوا ضيوفا أعزاء، جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين، يمارسون كل الحقوق والأنشطة المختلفة بحرية تامة.

وأكد رئيس الجمهورية، أن كل تلك الجهود تأتي في الإطار العام المتعارف عليه لحقوق الإنسان وفق مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة.