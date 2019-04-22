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حوار| عمر ياسين: أفضل اللعب لمصر عن فرنسا

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رئيس حي البساتين يتفقد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

رئيس حي البساتين يتفقد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

"المرض لا يجُب الوطنية".. 4 مرضى من المستشفيات للجان الاستفتاء

"المرض لا يجُب الوطنية".. 4 مرضى من المستشفيات للجان الاستفتاء

الهند: درسنا تداعيات قرار فرض عقوبات على واردات النفط الإيرانية

الهند: درسنا تداعيات قرار فرض عقوبات على واردات النفط الإيرانية

الكرملين: القضاء الروسي سيحدد مصير البحارة الأوكرانيين

الكرملين: القضاء الروسي سيحدد مصير البحارة الأوكرانيين

"قناوية إمبابة" يشاركون في الاستفتاء: "إحنا صعايدة ومنسبش حقنا"

"قناوية إمبابة" يشاركون في الاستفتاء: "إحنا صعايدة ومنسبش حقنا"

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وفد صيني في القاهرة لبحث شراكة استثمارية جديدة

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