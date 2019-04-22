أعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، عن انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول لسباق الهجن يوم الخميس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن المضمار أصبح عالمي بمعنى الكلمة ويليق بمكانة شرم الشيخ العالمية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة، مشيرا إلى أنه جري عمل بروفة تجريبية صباح اليوم بالجمال تمهيدا للسباق العالمي المقرر انطلاقة الخميس القادم، وقال المحافظ إن المهرجان يواكب الاحتفال بذكري تحرير سيناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بمركز العمليات المتقدم بشرم الشيخ بحضور رئيس المدينة ومديري المديريات والإدارات المعنية.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ينطلق في نسخنه الأولى في مصر في مدينة السلام بمشاركة 12 دولة أوروبية وأفريقية وعربية بجانب مصر.

ومن المقرر حضور وزراء ووفود رفيعة المستوي، ورئيس نادي الهجن الدولي 25 أبريل الجاري فاعليات هذا المهرجان العالمي.