أصر رجال الشرطة من الأفراد والمجندين ممن تقاعدوا بسبب إصابتهم أو لبلوغهم السن القانونية على المساعدة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو يبرز مساعدة رجال الشرطة والداخلية لذوي الإعاقة وكبار السن في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاء في الفيديو أن الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالاستجابة لطلبات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير وسيلة نقل لهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.