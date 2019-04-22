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حوار| عمر ياسين: أفضل اللعب لمصر عن فرنسا

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وزير قطاع الأعمال لـ"الوطن": طرح حصة من شركة حكومية بالبورصة خلال أيام

وزير قطاع الأعمال لـ"الوطن": طرح حصة من شركة حكومية بالبورصة خلال أيام

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