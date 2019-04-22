تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رسالة تضامن ودعم لقيادة وشعب السودان من ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، نقلها وزير خارجيته خالد آل خليفة الذي استقبله البرهان، اليوم، بالقصر الجمهوري.

وأكد وزير الخارجية البحريني، في تصريح صحفي- بحسب وكالة السودان للأنباء- وقوف بلاده قلبًا وقالبًا مع السودان وشعبه، واستعدادها للعمل على تطوير علاقات البلدين في كافة المجالات.

وأعرب عن ثقة البحرين في قدرة المجلس العسكري الانتقالي على وضع الأسس الصحيحة والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأثنى الوزير البحريني على مواقف السودان الداعمة للدول العربية ومساهمة شعبه في نهضتها، خاصة البحرين، فضلًا عن مساهمته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما قدمه من شهداء في سبيل هذه القضية.