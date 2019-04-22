أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عبر الموقع الرسمي له، عن عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت تفاصيلها كالآتي:

Outsource - CLCU Officer

ويشترط في المتقدم الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 0-2 سنوات من الخبرة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة مهارات الكمبيوتر.

وللتقديم للوظيفة من هنــــــا.

Direct Sales Agent – Outsource

ويشترط في المتقدم الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- خبرة من 0- 2 في مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

وللتقدم للوظيفة من هنـــــا.

Datacenter Operator – Outsourced

ويشترط في المتقدم الآتي:

- درجة البكالوريوس في الهندسة / علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات.

- الحد الأدنى 0-2 سنة من الخبرة في وظائف مماثلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- معرفة ممتازة بـMS Office خاصة الـ(Excel).

وللتقدم للوظيفة من هنــــــــا.