أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عبر الموقع الرسمي له، عن عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت تفاصيلها كالآتي:
Outsource - CLCU Officer
ويشترط في المتقدم الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يعادلها.
- الحد الأدنى 0-2 سنوات من الخبرة.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- إجادة مهارات الكمبيوتر.
وللتقديم للوظيفة من هنــــــا.
Direct Sales Agent – Outsource
ويشترط في المتقدم الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.
- خبرة من 0- 2 في مبيعات التجزئة.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.
وللتقدم للوظيفة من هنـــــا.
Datacenter Operator – Outsourced
ويشترط في المتقدم الآتي:
- درجة البكالوريوس في الهندسة / علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات.
- الحد الأدنى 0-2 سنة من الخبرة في وظائف مماثلة.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.
- معرفة ممتازة بـMS Office خاصة الـ(Excel).
وللتقدم للوظيفة من هنــــــــا.