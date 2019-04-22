قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش تحقق تقدما ميدانيا ممتازا.

وأضاف أن الجيش ورد له معلومات عن نقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراته، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.