تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
وزير قطاع الأعمال لـ"الوطن": طرح حصة من شركة حكومية بالبورصة خلال أيام
10 إجازات رسمية متبقية في 2019
"الجو بره مش على مزاجي".. نمساوي يهرب من السجن لـ10 أعوام ثم يعود إليه
محافظ الشرقية: لجان الاستفتاء تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين
صور| "شباب القليوبية" تنظم مسيرة بعلم مصر 50 مترا لدعم الاستفتاء
صور| محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان سيدي سالم ويحث المواطنين على المشاركة
اختيارات الوطن
"الخير على قدوم الاستفتاء".. وليد يذبح "عجلاً" على باب لجنته بأسيوط
قطة في الحبر الفسفوري و"عريس وعروسة".. طرائف المصريين في الاستفتاء
لذوي الإعاقة.. خطوات التقديم لوحدات الإعلان الـ11 للإسكان إلكترونيا
يوم الأرض من تغير المناخ إلى سريلانكا.. التلوث والإرهاب يهددان العالم
محمود وصديقه يوسف يساعدان الناخبين في مدرستهم: مالناش صوت بس لينا دور
من النفي إلى التأكيد.. دينا الشربيني "فريق عمل" عمرو دياب في رمضان
الأكثر قراءة
"الوطنية للانتخابات" تعلن موعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
مؤامرة "الكراتين": حزب معارض في الواجهة.. وفي الخلفية "تنظيم إرهابي"
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد من الأربعاء للإثنين
محام يهشم رأس زوجته حتى الموت أمام أطفاله الثلاثة ببولاق الدكرور
معلومات عن بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" وإجراءات الحصول عليها بدون رسوم
حظك اليوم الاثنين 22-4-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
المتحدث العسكري: قوات صاعقة للتدخل الفوري في أي مواقف طارئة بالاستفتاء
سريلانكا.. ارتفاع ضحايا "تفجيرات القيامة" إلى 290 قتيلا و500 جريح
عاجل| ضبط إخواني حاول سرقة بطاقة إبداء الرأي بالاستفتاء
تصعيد في الكونجرس لبحث إمكانية "محاكمة ترامب وعزله"
عاجل