10 إجازات رسمية متبقية في 2019

مع كل إجازة رسمية يتطلع الكثير من المواطنين، خصوصًا الموظفين لمتابعة أجندات التقويم بهدف البحث عن توقيت الإجازات والعطلات الرسمية للعام الجديد؛ احتفالا بالمناسبات المختلفة سواء كانت أعياد دينية أو وطنية، ويشعر الكثير بالسعادة في حالة اختلاف مواعيدها عن مواعيد عطلة نهاية الأسبوع.

ورصدت "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2019.

- الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الاثنين 29 أبريل إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

- الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

- السبت من 1 يونيو حتى الاثنين 3 يونيو عيد الفطر المبارك.

- الأحد ثورة 30 يونيو.

- الثلاثاء 23 يوليو: ثوره يوليو 1952.

- الأربعاء 7 أغسطس حتى 11 أغسطس وقفة وإجازة عيد الأضحى حتى الأحد.

- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.