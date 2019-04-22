تقدم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام، وسط إقبال كبير من المواطنين بمدينة الغردقة؛ لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء في الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق.

اشترك في المسيرة جميع المواطنين من كل الفئات، إذ انطلقت أمام مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بالغردقة وصولا إلى ميدان الدهار بمدينة الغردقة.

شهدت المسيرة توافد أعدادا كبيرة من المواطنين متفاعلين مع الأناشيد الوطنية وأنغام الموسيقى وسط إطلاق الزغاريد من النساء.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في البحر الأحمر حضورا مكثفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان وبدء التصويت في الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم.

ويحق لـ289300 ألف مواطن التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة للوافدين من خارج المحافظة العاملين في القطاع السياحي والبترولي، بإجمالي 8 لجان عامة تشمل 111 مركزا انتخابيا.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجري عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.