انتهت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، آخر أيام التصويت التي بدأت السبت الماضي داخل مصر، وشهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين وخاصة الشباب.

وأغلقت اللجان أبوابها في التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب موجود في الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، لـ"الوطن"، أن "البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أرسلت محاضر فرز اللجان لوزارة الخارجية، التى سلَّمتها بدورها للهيئة"، مشيراً إلى أن إعلان نتيجة الخارج سيتزامن مع نتائج الداخل.

مسيرات وطوابير فى ختام "الاستفتاء".. وحضور لافت للشباب

وأضاف "إبراهيم" أن القانون حدَّد موعد إعلان نتيجة الاستفتاء خلال 5 أيام من انتهاء التصويت فى الداخل، أى بحد أقصى 27 أبريل الجارى، موضحاً أن الهيئة تعكف حالياً على مراجعة الحصر العددى لأصوات المصريين بالخارج، لإضافتها للنتائج النهائية.

وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة، المتحدث باسمها، أنه لا صحة لتمديد التصويت ليوم رابع، مؤكداً كثافة المشاركة اليوم.

وأضاف أن مشاركة المواطنين دحرت دعوات المقاطعة، وأكد أن ما يتم تداوله عن محضر لتطبيق غرامة ضد من لم يشاركوا فى الاستفتاء غير صحيح.

وشهدت مختلف المحافظات اليوم، مسيرات داعمة للتعديلات الدستورية، رفع المشاركون فيها لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية وأخرى تحض الأهالى على المشاركة فى الاستفتاء حفاظاً على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، من بنية تحتية ومشروعات قومية ضخمة، وحرصاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وشهدت لجان محافظتى القاهرة والجيزة إقبالاً كبيراً من الناخبين، اليوم، وحضر كبار السن والمعاقون بكثافة، وطافت مسيرات احتفالية الشوارع الرئيسية، لنقل المواطنين للمقرات الانتخابية، وقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، العزاء لأسرة المواطن المتوفى شوقى محمد على أبوجبة، البالغ من العمر 70 عاماً، والذى أصر على التصويت بمركز البدرشين رغم مرضه، حيث جرى نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى، وهناك فارق الحياة.

ونظَّم عدد من الشباب والعاملين بالمؤسسات فى دائرة قصر النيل مسيرات احتفالية بالطبول وأعلام مصر.

وتسبَّب إقبال المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة بجاردن سيتى فى تكدُّس مرورى، وتدخل رجال الشرطة لتسهيل حركة المرور.