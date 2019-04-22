تكثّف مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض سرقة 4 ملايين جنيه من ملهى ليلي (ديسكو) في المهندسين بالعجوزة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أنَّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من مالك ديسكو في العجوزة يفيد بتعرض خزينة المحل للسرقة والاستيلاء علي مبلغ 4 ملايين جنيه حصيلة عمل عدة أيام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث وبدأت بفحص العاملين بالمحل بعدما رحجت التحريات أن عدداً منهم مشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وفرغت الكاميرات لبيان عما إذا كانت رصدت الواقعة من عدمه.

وأمر اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وتحفظت على الكاميرات وأصدرت قراراً بضبط وإحضار المتهمين ولا تزال التحقيقات مستمرة.