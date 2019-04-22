شهدت لجان الجيزة إقبالاً كبيراً من الناخبين، وخاصة الشباب اليوم، فى آخر أيام الاستفتاء، حيث اصطحبت الأسر أطفالها خلال عملية التصويت، كما حضر كبار السن والمعاقون بكثافة، فيما طافت شوارع الجيزة مسيرة بالأعلام شارك فيها قيادات مديرية تعليم الجيزة لحث المواطنين والعاملين فى المدارس على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجابت السيارات شوارع مدن البدرشين وقرى أبوصير والعياط، لحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية، ونقلهم مجاناً إلى المقرات الانتخابية، للتصويت فى الاستفتاء. وذهب موظفو البنك الزراعى المصرى والعاملون بالمقر الرئيسى للبنك فى الدقى وهيئة الإصلاح الزراعى والتعاون للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى دائرة الدقى بالجيزة.

وأكد عدد من المشرفين على اللجان الانتخابية بالدائرة أن المشاركة تزيد على ٨٠ فى المائة من الأعداد المسجلة ممن لهم حق الانتخاب باللجان الفرعية.

وأكد العاملون فى البنك الزراعى أن المشاركة فى الاستفتاء تأتى بدافع الحس الوطنى منهم وأن ما يقومون به هو كتابة التاريخ المصرى الذى يواصل تحديه للظروف الاقتصادية التى واجهتها مصر على مدار أعوام ماضية، موضحين أن الدولة المصرية وصلت إلى العديد من النجاحات على المستوى الاقتصادى شهد بها العالم.

وأدلى الفنان مصطفى فهمى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة رقم ٢٧ بديوان عام وزارة الزراعة بالدقى.

إقبال كثيف منذ فتح صناديق الاقتراع.. و"شعراوى": ارتفاع نسبة المشاركة تعكس حالة الاستقرار.. ومصطفى فهمى يدلى بصوته فى الدقى

وقال فى تصريحات صحفية إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور واجب وطنى وينبغى على كل مصرى تأكيد ذلك لرسم صورة مصر فى المستقبل. كما شهدت لجان التصويت بمدارس الفريق عزيز المصرى الابتدائية، والشهيد النقيب محمد محمود عبدالعزيز الرسمية للغات، والجيزة الثانوية الزراعية، والسادات الابتدائية، وهشام شتا الإعدادية للبنات، وأم المؤمنين الثانوية للبنات، ومجمع المدارس خلف السنترال بمنطقتَى العمرانية والهرم، إقبالاً كبيراً من الناخبين منذ فتح صناديق الاقتراع.

وشهدت مدرسة النقيب محمد محمود عبدالعزيز وجود أعداد كبيرة من الأطفال حاملين الأعلام لاستقبال الناخبين.

وتقول إيمان صبرى، البالغة من العمر 22 عاماً، طالبة جامعية، إنها حرصت على المشاركة والتصويت على التعديلات الدستورية، للتعبير عن آرائها بكل حرية، مشيرة إلى أنها صوتت بـ«نعم»، لاستكمال مسيرة النجاح التى بدأها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العدو الأول لمصر هو جماعة الإخوان المحظورة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أجهزة المحافظة نسقت مع مديرى المديريات ورؤساء الأجهزة والهيئات المختصة بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العملية الانتخابية وإزالة أى معوقات لتهيئة أجواء المناخ والعرس الانتخابى لتوفير كافة التسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وإزالة المعوقات بمحيط اللجان الانتخابية وإمدادها بالمولدات الكهربائية وطفايات الحريق ومبردات المياه ورفع جميع العربات والتشوينات ومخلفات القمامة من جميع الشوارع ومن محيط أسوار المدارس ومراكز الاستفتاء.

وأكد المحافظ أن المدن والأحياء وفرت سيارات لنقل المواطنين إلى اللجان بالمجان، خاصة داخل المراكز والمدن، لتسهيل إدلاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، بنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، إلى جانب توفير كراسى متحركة بكل لجنة انتخابية لخدمتهم.

وقدم محافظ الجيزة العزاء لأسرة المتوفى شوقى محمد على أبوجبة البالغ من العمر 70 عاماً، والذى أصر على الإدلاء بصوته داخل لجنة بمدرسة أحمد عرابى بمركز ومدينة البدرشين رغم مرضه الشديد، حيث شعر بهبوط حاد، وتم نقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وفارق الحياة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات رصدت اليوم مشاركة أكبر رجل مسن فى قرية القواسم بمركز ومدينة مرسى مطروح فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو الحاج رحومة هيبة فرج، 95 عاماً.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشاركة تعكس صورة مصر أمام العالم، وحالة الاستقرار والأمن التى تعيشها مصر فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن أبناء الشعب المصرى أعربوا فى كافة اللجان التى تفقّدها على مدار الأيام الماضية عن حرصهم على المشاركة فى بناء مستقبل مصر لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى.