أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "قيد عائلي" المعروض حاليا علي شاشة قناة "dmc"، مشيرًا إلى أن الدور جديد ومختلف عما قُدم من قبل.

وعن إمكانية تقديم جزء خامس من "يوميات زوجة مفروسة"، قال سرحان، لـ"الوطن"، أن المسلسل من أقرب المسلسلات إليه وأكثرهم تأثيرا في الأطفال، مشيرًا أنه لا يمانع تقديم جزء خامس أو سادس إذا وافقت الشركة المنتجة للعمل على ذلك.

"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوى، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.