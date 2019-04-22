قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرسالة الأهم التي وجهها المصريون للجميع هي رفض التدخل في الشؤون الداخلية لنا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "الحياة": "الكتب بتقول إن غزا مصر 400 محتل في تاريخها الطويل، ومعندناش نفس ولا معدة إننا نهضم أكتر من كدا، ولا عندنا طاقة إننا نقبل تدخل في شؤوننا".

وتابع: "المصريون وجهوا رسالة للعالم بإننا أدرى بظروفنا ومنطقتنا وشايفين حزام الأزمات في هذه المنطقة الأقل استقرارا في العالم ومصر الأكثر استقرارا في المنطقة دي".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.