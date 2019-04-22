عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم، على جثة متفحمة الرأس والوجه مجهولة الهوية ودون أي معالم واضحة لها بقرية كوم جابر التابعة لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بعثور الأجهزة الأمنية، على جثة متفحمة داخل كمية من القمامة دون أي ملامح بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول الواقعة.