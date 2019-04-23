قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، إن المرأة المصرية يجب أن تأخذ دورا أكبر في الحياة السياسية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "الحياة": "نحتاج إلى تمكين المرأة أكثر من ذلك، عندنا نص دستة وزيرات في الحكومة لكن نحتاج أكثر من ذلك في كل مكان قيادي"، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية جاءت لصالح المرأة.

وتابع: "محتاجين شراينا تتفتح شوية وعشان كدا لازم نعطي للمرأة دور قوي لأنها تستطيع يوم أن تتحمل المسؤولين أن تكون قدها".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.