حكى الفنان حمدي الميرغني كواليس معرفته بالفنان أشرف عبدالباقي وانضمامه لمسرح مصر.

وقال الميرغني، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفنان سامح حسين كان يخرج لهم مسرحية على مسرح جامعة القاهرة، واصطحبهم لحضور تصوير مسلسل "راجل وست ستات" والذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي.

وأوضح الميرغني، أن عبدالباقي، شاهد عرض مسرحي، باسم "شيزلونج" قدمه هو وزملائه مصطفى خاطر ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن، وتعرفوا على الفنان أشرف عبدالباقي في هذه الأثناء.

وأشار الميرغني، إلى أن "عبدالباقي"، قال لهم "انتوا معايا خلاص"، مشيرًا إلى أنهم شاركوا في تقديم استكشات في أحد البرامج معه ثم اشتركوا في تياترو مصر، الذي أصبح مسرح مصر فيما بعد.