حمدي الميرغني يحكي موقف طريف له أثناء عمله بالمحاماة: "كنت هتحبس"

قال الفنان حمدي الميرغني، إنه كان يعمل بالمحاماة قبل امتهانه "التمثيل"، وأنه كان "يهرج" أحيانًا مع القضاة لدرجة أنه "اتزنق في إيفيه وقاله"، وهدده القاضي بالحبس 24 ساعة لعدم الالتزام بآداب الجلسة.

وأضاف الميرغني خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc": "كانت قضية ضرب فجاي الموكل وكنت بثبت دفع انتفاء الدليل الفني مع القولي يعني انتفاء تقرير الطب الشرعي مع أقوال المجني عليه والتقرير بيقول إن فيه سحجات في دماغه وهو بيقول إنه اتضرب بالمطواة وبقول للقاضي إزاي يا ريس فيه خربشة في دماغه وهو بيقول إنه ضربه بالمطواة يعني كان بيهرش له بالمطواة في دماغه فالقاعة كلها ضحكت والقاضي قالي التزم يا أستاذ بآداب الجلسة".

وأكد الميرغني، أن هذه كانت آخر جلسة ترافع فيها، وقال لنفسه "هروح التزم بقا على المسرح وهناك لو قولت إفيه هاخد فلوس مش هتحبس".

وأوضح أن عددا من موكليه تعرضوا للسجن فعلًا، بسبب ثغرات في القضايا التي كان يترافع فيها عنهم.