كريم فهمي: "كان نفسي أطلع لاعب كورة وألعب في النادي الأهلي"

قال الفنان كريم فهمي، إن أمنية حياته كانت أن يكون لاعب كرة قدم محترف، مضيفًا أنه كان يمارس اللعبة بشكل احترافي قبل دخوله عالم الفن والتمثيل.

وأوضح فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لعب لنادي الزمالك لمدة تسع سنوات ثم التحق بفريق الكرة بالنادي الأهلي ولعب فيه لمدة عامين والتحق بمنتخب الناشئين مع الكابتن إبراهيم يوسف، لعام واحد.

وتابع: "أنا أهلاوي وكان نفسي ألعب وأكمل في الأهلي بس وقتها كنت بلعب في الزمالك وكنت واخد مكانتي في نادي الزمالك".

وكريم فهمي هو ممثل وكاتب وطبيب أسنان مصري، شارك بالتمثل في عدد من الأفلام الكوميدية، وألف أفلام أخرى مثل: "بيبو وبشير" و "مستر آند مسز عويس" و"هاتولي راجل".