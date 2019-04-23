في ذكرى وفاة نعيمة عاكف.. أبرز أعمال "لهاليبو" السنيما المصرية

نجمة تألقت في سماء الفن، لمعت بأعمالها ولفتت أنظار الجماهير إليها بموهبتها المتنوعة في الرقص والغناء والمونولوج وأيضًا التمثيل، عانت في بداية مشوارها الفني حتى استطاعت أن تصل للنجومية، الفنانة نعيمة عاكف، تحل اليوم ذكرى وفاتها، بعد أن أثرت السينما بأفلام مميزة .

53 عاما مروا على رحيل "لهاليبو" السينما المصرية، وترصد "الوطن" أبرز أعمالها السينمائية.

"ست البيت" 1949

الظهور الأول لـ"عاكف" أمام الشاشة الكبيرة كان من خلال فيلم "ست البيت"، من بطولة، فاتن حمامة وعماد حمدي، حيث جسدت شخصية راقصة.

"لهاليبو" 1949

جسدت فيه الفنانة الراحلة شخصية الراقصة الشابة (إلهام) الشهيرة بلهاليبو، وشاركها في البطولة سليمان نجيب، وحسن فايق، وشكري سرحان، ومن تأليف وإخراج حسين فوزي.

"العيش والملح" 1949

تدور أحداث الفيلم، حول "بثينة" التي جسدت "عاكف" شخصيتها، وتعيش في حارة العيش والملح، وشاركها البطولة سعد عبد الوهاب، وعباس فارس، ومن تأليف وإخراج حسين فوزي.

"أربع بنات وضابط" 1954

جسدت "عاكف" من خلال هذا الفيلم شخصية هدى، البنت الثرية التي ترجع أصولها لعائلة عريقة اختفت منذ سنين، الفيلم من بطولة أنور وجدي وأمينة رزق ونجوى إبراهيم، ومن تأليف وإخراج أنور وجدي.

"تمر حنة" 1957

تجسد نعيمة عاكف من خلال الفيلم، شخصية تمر حنة، تلك الفتاة الغجرية التي ترقص في الموالد، ويشاركها في العمل أحمد رمزي ورشدي أباظة وفايزة أحمد، ومن تأيف وإخراج حسين فوزي.

"أمير الدهاء" 1964

يعد هذا الفيلم هو آخر الأعمال السينمائية للفنانة الراحلة، والذي جسدت خلاله شخصية "زمردة" أمام فريد شوقي، وشويكار، ومحمود مرسي، ومن تأليف هنري بركات، وإخراج يوسف عيسى.

ورحلت الفنانة نعيمة عاكف في 23 أبريل عام 1966.