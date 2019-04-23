كريم فهمي يكشف متى يترك التمثيل ويعود لعمله كطبيب أسنان

كشف الفنان كريم فهمي عن الحالة التي سيعتزل الفن فيها وسيعود لمهنته الأصلية كطبيب أسنان.

وقال فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار": "لما ألاقي إن أنا مش هقدر أحترم نفسي في شغلانتي يعني تعمل حاجات مش راضي عنها علشان الفلوس بس".

وأضاف أنه سيعود لمهنته الأصلية كطبيب أسنان: "لما تبقى مجبر إنك تعمل فيلم علشان الفلوس ده أنا مش هعمله أنا أرجع لشغلانتي الأصلية".

وأوضح فهمي أنه لم يفكر في العودة لعمله كطبيب أسنان، مشيرًا إلى أن عيادته مازالت موجودة داخل مكتبه، وأغلقها بعدما ظلت تعمل لفترة بأطباء آخرين.

وكريم فهمي، هو ممثل وكاتب وطبيب أسنان مصري، شارك بالتمثل في عدد من الأفلام الكوميدية، وألف أخرى مثل: "بيبو وبشير" و "مستر آند مسز عويس" و"هاتولي راجل".