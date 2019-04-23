يحدث اليوم| الجامعة العربية تحتفل بـ"الفكرية".. وقمة الزمالك وبيراميدز

تستعرض "الوطن" أهم فعاليات، اليوم الثلاثاء، 23 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

تحتفل جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة".

جامعة الدول العربية تنظم ورشة عمل دولية

تنظم جامعة الدول العربية ورشة عمل دولية تحت عنوان "العيش معا في سلام .. نحو بناء مجتمعات متماسكة" وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

المركز القومي للترجمة يحتفل بيوم الكتاب العالمي

يحتفل المركز القومي للترجمة بيوم الكتاب العالمي بمجموعة من حفلات التوقيع لأحدث إصدارات المركز القومي للترجمة، مع تقديم خصومات 50% على إصدارات المركز.

انطلاق فعاليات المنتدى الثاني للابتكار في التعليم

تنطلق فعاليات المنتدى الثاني للابتكار في التعليم، الذي تنظمه المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم، بمشاركة 30 من العلماء والمتخصصين في مجال التعليم.

مؤتمر عالمي حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون

يستضيف المجلس الدولي للزيتون، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، مؤتمرا عالميا حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون يشارك فيه أكثر من 120 مستثمرا يمثلون ما يزيد على 30 دولة من الدول الشهيرة بصناعة الزيتون على مستوى العالم، فضلا عن عدد من الجهات المالية والدولية المانحة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والبنك الأوروبي، والبنك الأفريقي، والمجلس المصري للزيتون.

مراسم توقيع بروتوكول مع برنامج الأغذية العالمي

تشهد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ، بمبنى منظمة الأغذية العالمي بالمعادي.

"جامعة الدول" تنظم اجتماعاً تنسيقياً للدول الأعضاء

تنظم جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية أن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - المكتب الإقليمي لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، اجتماعاً تنسيقياً للدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات العربية المتخصصة.

أتيليه القاهرة يستضيف الكاتب اللبناني محمد طعان، لمناقشة روايته "سيد بغداد"

يستضيف أتيليه القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء الكاتب اللبناني المقيم بباريس "الفرانكفوني" محمد طعان، لمناقشة روايته "سيد بغداد " الصادرة عن مكتبة مدبولي. ويناقش الرواية الناقد الدكتور مدحت الجيار، والأديب العراقي الدكتور عصام البرام، والكاتب عبد الناصر الدشناوي مقرر لجنة الأدب بأتيليه القاهرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالأدب والفنون.

لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعقد اجتماعين

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعين: أولهما لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020 الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والجهات والهيئات التابعة لها والثاني، وتناقش خلاله اللجنة، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019 /2020 الخاصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئات والجهات التابعة لها.

حفل فرقة المزاجنجية بقاعة النهر في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلاً لفرقة المزاجنجية باند وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تستضيف قاعة الحكمة بالساقية حفلاً لفرقة الفن الصادق في تمام الساعة السابعة مساء.

صالون مصر المبدعة بالمسرح الصغير في دار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية صالون مصر المبدعة، تقديم الشاعر محمد بهجت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

بيت المعمار المصري ينظم ندوة

ينظم بيت المعمار المصري ندوة بعنوان "تاريخ المدارس في العمارة الإسلامية"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (بيراميدز والزمالك) وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري العام المصري وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساء.