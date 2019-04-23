تنطلق فعاليات ندوة "تحالف عاصفة الفكر"، في نسختها الثامنة، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "مستقبل التعليم والبحث العلمي في العالم العربي".

وينظم الندوة، والتي تستمر لمدة يومين، مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، بالتعاون مع تحالف مراكز البحوث العربية.

ويترأس الندوة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وعضو مجلس شورى البحرين، جميلة على سلمان أحمد، وكبار الشخصيات.

ويشارك في الندوة عدد من القامات الفكرية والأدبية والإعلامية وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث العربية بمصر والبحرين والمغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والسعودية.