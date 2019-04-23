"تموين أسيوط": توريد 721 طن قمح للصوامع

قال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط، إن نسبة ما جرى توريده من محصول القمح لجميع الشون والمطاحن والصوامع المنتشرة في أرجاء المحافظة بلغ حتى صباح اليوم وصل إلى 721 طنًا و464 كيلوجرامًا.

وأضاف "خليفة"، في بيان صادر اليوم، أنه من المتوقع أن تزيد النسبة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ما يجرى توريده حاليا عبارة عن بشاير لمحصول القمح نظرا لتأخر موسم الحصاد بسبب برودة الشتاء

وأضاف وكيل مديرية التموين بأسيوط، أن التوريد يجرى حاليا للصوامع فقط حتى اول مايو المقبل؛ تنفيذا لتعليمات وزير التموين، لافتا إلى أن عملية التوريد تجرى بسهولة ويسر دون وجود أي شيء يعطل حركة التوريد.

وأجرى "خليفة"، جولة بمختلف الصوامع بالمحافظة للاطمئنان على حالتها ووضع الاقماح بها، والتأكد من انتظام عملية التوريد، لافتا إلى أن الاستلام حاليا يجرى في أجولة بلاستيكية وتفرغ فور الإستلام في الصوامع.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتعاون مع قطاع المطاحن لاختبار جودة الأقماح الموردة وتسديد أثمانها؛ بالتعاون والتنسيق مع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.