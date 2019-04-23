"التموين" تناشد المزارعين الالتزام بتوريد الأقماح بنسب الرطوبة المحددة

ناشدت وزارة التموين، صباح اليوم، المزارعين والموردين الالتزام بتوريد الأقماح بنسب الرطوبة المحددة طبقاً للمواصفات القياسية، موضحة أنه سوف ترفض لجان الاستلام بالمحافظات استلام أي كميات نسبة الرطوبة بها غير مطابقة للنسب المسموح بها.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أنه بمناسبة بدء موسم توريد الأقماح المحلية؛ تلاحظ أن المزارعين والموردين وردوا بعض الكميات من الاقماح المحلية لموسم 2019 بنسبة رطوبة أعلى من النسبة المحددة؛ طبقاً للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، ما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبه من محصول القمح في بعض الأماكن.