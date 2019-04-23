أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13، وجرى تداول 421 شاحنة بضائع و77 سيارة.

وشملت حركة الواردات 43 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 378 شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال 3 سفن وهي القاهرة، أمانة، Arosa، بينما تغادر السفينة الحرية 2، فيما غادر الميناء بالأمس 6 سفن وهي: Sea Bearl، أمانة، القاهرة، الحرية 2، النوي إكسبريس، عزيز إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج، وغادرت 3 سفن وهي آيلة، بريدج، سينا، بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينة برنسيس آمنة.