أعلنت الحكومة السلايلانكية، حالة "الحداد الوطني" اليوم الثلاثاء، تنكس فيه الأعلام بجميع المؤسسات الحكومية، وتغلق محلات الخمور أبوابها وتبث فيه المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الموسيقى الحزينة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

ووقف الشعب السريلانكي، صباح الثلاثاء، 3 دقائق صمت في كل أنحاء البلاد حدادا على ضحايا سلسلة تفجيرات "أحد الفصح" الانتحارية الذين تجاوز عددهم 300 قتيل.

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي. وأسفرت عن مقتل 300 شخصا وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري، وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة".

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.