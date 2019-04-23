أعلن مستثمرون أمريكيون عن ضخ 160 مليون جنيه استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا في مصر، مؤكدين أنه الوقت الأمثل للاستثمار في مصر.

وقال المهندس تامر هدايت، المدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة " نت سينك نت ورك سيلوشنز" الأمريكية، إن الشركة متخصصة في تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات والصيانة وبرامج الأمن وتطبيقاته، بالإضافة إلى برامج تدريبية على تقنية المعلومات للمتخصصين.

وأشار هدايت، إلى أن الشركة لديها فروع أخرى في السعودية والإمارات والأردن، لكن سيتم التركيز على السوق المصري الذي يوجد به فرص واعدة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلومات، والذي سيكون البوابة لدخول السوق الأفريقي بشكل عام خلال الفترة القادمة.

وأكد أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة بشكل كبير عن الماضي في ظل التشريعات والإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا، وأي مستثمر حاليا لديه رغبة في العمل بها، وهو ما جعلنا نفكر في الاتجاه إلى السوق المصري.

وأضاف هدايت، أنه من ضمن خططهم توطين صناعة التكنولوجيا في مصر من خلال نقل الخبرات الأمريكية في مجال تأسيس الشبكات وتقنية المعلومات وإنشاء برامج تأمين وحماية إلى السوق المصري، بهدف توفير العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة.

وعن حجم استثمارات الشركة، أكد تامر هدايت أنه يزيد عن 500 مليون دولار موزعة بين المركز الرئيسي للشركة في أمريكا والأفرع في عدد من الدول، وهي شراكة مصرية أمريكية ويبلغ حجم مبيعات الشركة سنويا حوالي بليون دولار ويعمل بها 600 عامل.