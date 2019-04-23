نظم قسم الرمد في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ورشة عمل لتدريب شباب الأطباء على المهارات الأساسية والمتقدمة لجراحات العيون، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الإسكندرية وإحدى شركات صناعة الأدوية ومحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور أحمد المصري أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة الاسكندرية، أنّ ورشة العمل قدمت تدريبا عمليا على تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، باعتبارها من أكثر العمليات شيوعا، إذ تعتبر المياه البيضاء الأولى بين أمراض العيون في مصر، فضلا عن التدريب على عمليات زرع القرنية الجزئي، والتي أكد المصري أنّها طريقة حديثة يتم التعامل فيها مع الجزء المصاب فقط من القرنية، سواء الجهة الخارجية أو الداخلية.

وأضاف المصري أنّ زرع القرنية الجزئي يقلل فرص رفض الجسم للقرنية المزروعة، فضلا عن تقليل التكلفة على المريض، إذ يمكن أنّ تستخدم القرنية الواحدة لمريضين، أحدهما يحتاج الجزء الخارجي والآخر يحتاج الجزء الداخلي، ما يقلل عدد الحالات الموجودة على قوائم الانتظار الطويلة، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد القرنية، مشيرا إلى أنّ قسم جراحة العيون في جامعة الاسكندرية يجري 80 عملية أسبوعيا، ضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار وفقا للمبادرة الرئاسية.

وقالت الدكتورة شيماء صبري مديرة المكتب العلمي لشركة أوركيدا الراعية للتدريب، إنّ الورشة استهدفت تدريب 208 أطباء على مدار 9 أيام، من خلال محاضرات نظرية وتدريب عملي لـ40 طبيبا على عمليات إزالة المياه البيضاء، و8 أطباء على جراحة زرع القرنية الجزئي، و160 طبيبا على تقنيات تصحيح عيوب الإبصار بالليزك.

وأشارت إلى أنّ تدريب الأطباء العملي على المهارات الجراحية، يتم باستخدام عيون صناعية مستقدمة تحاكي العين البشرية في الأبعاد وسمك القرنية، يتم إحداث بعض التأثيرات بها لتطابق أمراض العيون الحقيقية، من خلال معمل متنقل wet lab يضم جميع الإمكانيات الموجودة داخل حجرة العمليات.