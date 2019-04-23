تنطلق، غدا، في جامعة أسيوط، ندوة علمية ينظمها قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بالتعاون مع نظيره في جامعة جنوب الوادي، بقاعة مؤتمرات مستشفى العصبية والنفسية بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الندوة المشتركة تأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على التعاون المشترك مع الجامعات المصرية والأجنبية في المجالات كافة، بما يهدف إلى إثراء الحركة العلمية والبحثية والنهوض بها.

وأشار الدكتور محمد تغيان رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، إلى أن الندوة تحت عنوان "الحديث في تمددات شرايين المخ والعيوب الخلقية بالأوعية الدموية بالمخ والحبل الشوكي وعلاجها دون جراحة"، وذلك من خلال الأشعة الداخلية التي تعد أحدث الطرق المستخدمة في علاج هذه لأمراض تفاديا للعمليات الجراحية التي تحتاج إلى فترة إقامة طويلة بالمستشفى والعناية المركزة، إضافة إلى مخاطر الجراحة التي في بعض الأحيان تكون جسيمة.