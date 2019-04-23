قال إبراهيم العساف، وزير الخارجية السعودي، إن النظام الإيراني دأب على استخدام موارد دولته لتمويل الإرهاب دون اعتبار لمبادئ القانون الدولي، والمملكة ستواصل سياساتها الساعية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط في كل الأوقات، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".