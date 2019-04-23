ميناء دمياط يشارك في الاجتماع الدوري للجنة التيسيرات البحرية ببريطانيا

شاركت هيئة ميناء دمياط في الاجتماع الدوري للجنة التيسيرات البحرية (FAL) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ببريطانيا في دورتها الثالثة والأربعين وذلك ضمن أعضاء الوفد المصري بين ممثلي باقي الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 121 دولة.

بدأت أعمال اللجنة بانتخاب السيدة مارينا أنجل مندوب السويد لمنصب رئيس اللجنة، وهاديزا بالي عثمان مندوب نيجيريا لمنصب نائب رئيس اللجنة، عقب ذلك جرى مناقشة بعض مقترحات التعديلات على اتفاقية التيسير البحري بين مندوبي الدول الأعضاء وكيفية تطبيق نماذج اتفاقية (FAL) السبع والتي تتمثل في الإقرار العام، وبيانات مؤن السفينة، وإقرار بيانات مخزن السفينة، وأمتعة الطاقم، وقائمة أفراد الطاقم، وقائمة الركاب، وقائمة البضائع الخطرة بشكلها الجديد إلكترونيا.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة عقدت الهيئة ورشتي عمل، تناولت تمكين المرأة في الأعمال البحرية، وتطبيقات الشباك الواحد.

تأتي تلك المشاركة في إطار تأكيد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على استمرار التزام الميناء بكافة القرارات التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية.