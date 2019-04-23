قال عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جرى البدء في قطع المياه ورفع العدادات، عن الوحدات التي لم تصلح عيوب العزل بالحمامات والمطابخ، وأدى تسرب المياه بها إلى إتلاف الواجهات الخاصة بالعمارات، ما يؤثر على سلامة العقار.

وأضاف الغيطي في بيان: "جرى تنظيم حملة نظافة مكبرة بإسكان الشباب 100 م2 (شمالى – جنوبي)، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية"، موضحاً أنه جرى التوجيه بإلزام الشركة بالنظافة الدورية اليومية بالمنطقة، وتكثيف الصناديق ورفع القمامة من الممرات والمناور.

وأكمل: "جرى إصدار تعليمات لرئيس الحي المختص بالمتابعة اليومية لرصد المنطقة، وتحرير المخالفات اللازمة لأصحاب الوحدات السكنية الذين يلقون بمخلفات التشطيب على أرصفة المشاة، ورفع تلك المخلفات على نفقة المالك في حالة عدم الاستجابة، والاستماع لشكاوى سكان المنطقة، وإعلامهم بأن جهاز المدينة لا يدخر جهداً لراحة السكان، حيث إنه جرى تخصيص الخط الساخن رقم (15100) لتلقي شكاوى المرافق بالمدن الجديدة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "جرى التواصل مع السكان بمنطقة إسكان المستقبل، على أرض الواقع بمقر إقامتهم والاستماع إلى شكواهم"، مؤكداً أنه جرلا توجيه الإدارات المختصة بسرعة الاستجابة للشكاوى المُقدمة والعمل على حلها، والمتابعة من قبل رئيس الحي المختص، وعرض تقرير بما يجرى تحقيقه على رئيس الجهاز.