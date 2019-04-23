يحل الفنان محمود حميدة، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، وذلك خلال اليوم الثلاثاء، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُعرض عبر قناة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتحدث "حميدة" خلال الحوار، عن فترة بدايات دخوله عالم الفن، وأبرز الصعوبات التي تعرض لها، وتعاونه مع العديد من الفنانين أبرزهم يسرا وإلهام شاهين، واتجاهه للإنتاج السينمائي منذ الستعينيات، وتعاونه مع الأجيال الجديدة، والظهور كضيف شرف، وأعماله الفنية الجديدة.

برنامج "صاحبة السعادة" تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، عبر قناة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.