مدبولي و5 وزراء يبحثون الاستعداد لـ"التأمين الشامل" في بورسعيد

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، بـ5 وزراء ومسؤولي الهيئات الثلاثة المسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية، في مستهل زيارته إلى محافظة بورسعيد، بمقر مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لإطلاق "التأمين الشامل" منتصف العام الحالي في نطاق المحافظة.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المخططة بشأن المنظومة، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين عبر "التأمين الشامل"، كما اطلع على مستجدات العمل التي تجرى على أرض الواقع من مختلف الجهات المعنية، استعدادا لإطلاق "التأمين الشامل الجديد".