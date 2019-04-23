بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قال فيها: "السيد رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيطيب لي أنّ أتقدم إليكم باسمي واسم نواب الشعب بأخلص التهاني القلبية بحلول ذكرى تحرير أرض سيناء، أرض الفيروز، من براثن الاحتلال، تلك البقعة الطيبة من أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله وصانها، فتوج بذلك كفاح شعب مصر، صاحب أعرق الحضارات وصانع المعجزات، وقاهر التحديات".

وتابع رئيس مجلس النواب في برقيته: "إنّه ليوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني، أنّ تتحرر أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وكتبوا بدمائهم الذكية أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، التي تضع الولاء للوطن والذود عن حماة أسمى من الحياة".

وزاد عبدالعال: "إنّه ليوم تاريخي اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، الذي نبت من ثرى مصر الطيب وارتوى من نيلها العظيم، قراره ببدء معركة التحرير، التي ردت للأمة العربية اعتبارها وكرامتها، وتحقق لها أعظم أمجادها، فكان الشرارة الأولى لتحرير الأرض والقضاء على نظريات التفوق والسيطرة، بفضل بطولة رجال قواتنا المسلحة، الذين أقسموا أنّ تظل أعلام مصر مرفوعة على كل شبر من الأرض أو حفنة من التراب".

وتابع رئيس مجلس النواب: "تحية لشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، فاستحقوا أنّ نخلد ذكراهم، ونحسبهم عند الله من الصديقين والأبرار".

وأضاف عبدالعال: "حرصتم يا سيادة الرئيس منذ تحملكم المسؤولية، أنّ تبقى قواتنا المسلحة المحررة للأرض، الحافظة للعرض قوية لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالا وإكبارا، كحرصكم على الدفاع عن إرادة مصر، وعن الوحدة الوطنية، وعن إرادة التقدم، وعن حق الجماهير في حياة أفضل، وعن حقوق أمتنا العربية، وكل عام وأنتم بخير".