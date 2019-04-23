أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة أبحاثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2019، ومنح زيادة في مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 10% للمنشورة أبحاثهم دوليا عامي 2017 و2018.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية خلال عامي 2017 و2018 بشكل ملحوظ، وتصدرت الجامعات المصرية في جميعها، كما تتواجد تخصصات أكاديمية ضمن الأفضل على المستوى الدولي، واقتربت بعض التخصصات من سقف المائة الأولى على مستوى العالم، كتخصصي الصيدلة والهندسة المعمارية.

ومن المقرر أن تُقيم جامعة القاهرة، احتفاليتها النصف سنوية للنشر الدولي، لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة أبحاثهم دوليًا في المجلات العلمية الدولية، الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ويتم خلالها، توزيع مكافآت النشر الدولي لنحو 1205 باحثا في الإصدار الثاني لعام 2017، وبلغت قيمة مكافآتها المنشورة دوليًا نحو 17 مليون جنيه.