نُصبت الفنانة ياسمين صبري، ظهر اليوم، سفيرة للمرأة الأفريقية، وذلك خلال المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة في أحد فنادق القاهرة بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وجرى تكريم ياسمين صبري كسفيرة المرأة الأفريقية تتويجا لنشاطها كسفيرة لحملة "أنتي الأهم"، وتقديراً لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، كما أنها شاركت في عدة فعاليات ومشروعات خيرية وتنموية مع حملة "أنتي الأهم"، إلى جانب تكريم أكثر من سيدة أعمال مثل منى عبود.

وقالت ياسمين صبري خلال تكريمها: "شكرا على الحضور، وشرف كبير لي أن أتلقى مثل هذه الجائزة المهمة، وترشيحي كسفيرة المرأة الأفريقية، أنا ممتنة جداً للتقدير الذي تلقيته لعملي المجتمعي في حملة أنتي الأهم".

وتابعت "ياسمين": " تعتبر حملة أنتي الأهم أكبر حملة لنصرة المرأة في العصر الحديث، وتهدف إلى تمكين المرأة صحياً واقتصادياً وثقافياً، ونظمت الحملة بالعديد من المشاريع والفعاليات بهدف توعية وتمكين المرأة العربية والأفريقية والدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف والتمييز تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030".

واستكملت "ياسمين"، خلال كلمتها: "أشكر بصدق كل واحد منكم على حضوره هنا في المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة، وأود أيضا أن أشكر الدكتورة أماني عصفور رئيس الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال على عقدها مثل هذا التجمع القوي، والسيدة جيرترود مونجيلا أول سيدة تترأس البرلمان الأفريقي وسكرتير عام مؤتمر بكين والدكتورة نجلاء لطفي".

وأضافت "ياسمين": "عملكم المذهل وجهودكم في مجال حقوق المرأة وتمكين المرأة تلهمني حقا أنا وكل فتاة أفريقية للتغلب على التحدايات وتحقيق أحلامنا، ودعوني أخبركم أنه ليس جهدي الوحيد هو الذي أوصلني إلى هنا، وأود أن أتوجه بالشكر الخاص لكل عضو في حملة إنتى الأهم، لمساعدتي في الوصول إلى مرحلة أستطيع فيها أن أفتخر بهذا المنصب كعلامة على مجهوداتي".

واختتمت "ياسمين" كلمتها قائلة: "أعدكم أيضا بتحسين عملي من خلال العمل للوصول لكل فتاة وامرأة في القارة الأفريقية، ودعونا نعمل معاً من أجل عالم أفضل وواعد للمرأة الأفريقية".