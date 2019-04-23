قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة ضابطين وأمين شرطة و8 آخرين في واقعة خطف وقتل السمسار "فريد شوقي" بمنطقة 6 أكتوبر، لجلسة 29 مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل ومحمد خيري وأمانة سر أيمن محمود.

أحالت نيابة أول أكتوبر بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، ضابطين وأمين شرطة و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل فريد شوقي، سمسار أكتوبر.

واعترف المتهمون وفقا للتحقيقات بأن "عصام. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "الصباحي"، المتهم الهارب إلى السعودية، فاستعان بضابط بجهة سيادية ومسجلين خطر و"بودى جاردات" لخطف فريد شوقي، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور الضابط الهارب إلى السعودية، على إعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة مخدر الفودو، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.

وقالت التحقيقات، إن المتهم العراقي دريد السامرائي، اتفق مع العقيد "الصباحي" على استيراد صفقة "فودو" عبر المجني عليه، وتبين أن "السامرائي" يعمل وسيطا لجميع صفقات المخدرات، وأن "الأخير" اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها بأحد الموانئ البحرية، وبالفعل نجحت تلك الصفقة.

وذكرت المصادر، أن النيابة وجهت لجميع المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالخطف، وحيازة أسلحة نارية دون تصريح، فضلا عن الاتجار في المخدرات، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا.