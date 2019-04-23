أكدت فرنسا تصميمها على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه بحلول الثاني من مايو المقبل سيلغى تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني ولن تمدد أي طرف، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلن البيت الأبيض، منذ قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، وذلك حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".