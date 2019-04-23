ضبطت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين مصانع غير مرخصة تنتج وتبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط 25 طن فسيخ ورنجة ولحوم فاسدة، وذلك استكمالاً للحملات التي تشنها المحافظة على الأسواق استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه جرى ضبط 12.5 طن من الرنجة بناحية القبابات بمركز ومدينة أطفيح وضبط 2.5 طن من الرنجة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك بمركز ومدينة أبوالنمرس، كما ضبط 5 أطنان فسيخ ودواجن ومشتقاتها فاسدة بمصنع غير مرخص بشيرامنت وضبط 5 أطنان لحوم فاسدة لدى ثلاجات بمصنع بمركز أوسيم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على محتويات المصانع.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات لتمشيط الأسواق قبل أعياد شم النسيم لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر.