الأوقاف تعتمد النسخة النهائية لكتاب "حماية دور العبادة" 

اعتمدت وزارة الأوقاف النسخة النهائية لكتاب "حماية دور العبادة"، ويطرح في الأسواق قريبا لترسيخ المواطنة المتكافئة، وأسس العيش المشترك، وفقه التعايش السلمي بين البشر جميعا، دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو اللون أو الجنس أو العرق.

ويسعي الكتاب لتعميق الإيمان بحق التنوع والاختلاف، وبيان أنهما سنة من سنن الله الكونية، إذ يقول الحق سبحانه: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)، وحماية دور العبادة مبنى ومعنى، روادًا وقاصدين، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة لها وطنيا ودوليا، وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الكتاب بمقدمتين.